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Şehvetiye Tarikatı nedir? Şehvetiye Tarikatı ne demek?

Şehvetiye Tarikatı nedir? Şehvetiye Tarikatı ne demek?

Gündem Haberleri

Son günlerde sık sık duyulmaya başlanan ve anlamı merak edilen Şehvetiye Tarikatı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Şehvetiye Tarikatı nedir Şehvetiye Tarikatı ne demek?

Şehvetiye Tarikatı nedir? Şehvetiye Tarikatı ne demek, sorularının yanıtları son günlerde merak konusu oldu. Peki, Şehvetiye Tarikatı nedir? Şehvetiye Tarikatı ne demek?

ŞEHVETİYE TARİKATI NEDİR?

Şehvetiye Tarikatı, gazeteci ve yazar İsmail Saymaz'ın tarikat şeyhlerinin ekonomik ve cinsel istismar vakâlarını irdeleyen kitabıdır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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