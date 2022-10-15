Sehven ne demek? Sehven nedir? TDK'ya göre Sehven ne demek?
Gündem Haberleri
Son zamanlarda birçok kişi tarafından Sehven ne demek? Sorusu merak ediliyor ve "Sehven" kelimesinin kelime anlamı sık sık araştırılıyor. Konuya dair en sık araştırılan sorular ise Sehven ne demek? ve TDK'ya göre Sehven ne demek? Soruları oluyor. Peki, Sehven ne demek? Sehven nedir? TDK'ya göre Sehven ne demek? İşte detaylar...
Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Sehven ne demek? Sorusu, gün içerisinde birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Sehven kelimesi internet üzerinde anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Peki, Sehven ne demek? Sehven nedir? TDK'ya göre Sehven ne demek? Detaylar haberimizde...
SEHVEN NE DEMEK?
Sehven (zarf, eskimiş, (se'hven), Arapça sehven):
Dalgınlık veya unutkanlık sonucunda oluşan yanlışlıkla.