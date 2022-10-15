Sehven ne demek? Sehven nedir? TDK'ya göre Sehven ne demek?

Son zamanlarda birçok kişi tarafından Sehven ne demek? Sorusu merak ediliyor ve "Sehven" kelimesinin kelime anlamı sık sık araştırılıyor. Konuya dair en sık araştırılan sorular ise Sehven ne demek? ve TDK'ya göre Sehven ne demek? Soruları oluyor. Peki, Sehven ne demek? Sehven nedir? TDK'ya göre Sehven ne demek? İşte detaylar...