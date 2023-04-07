Bartın'da 3 katlı binada çıkan yangında ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası Yücel Aktaş ile üvey annesi Nesrin Aktaş hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından Şehsuvar Aktaş kimdir? Şehsuvar Aktaş kaç yaşında, nereli? Şehsuvar Aktaş hangi dizilerde oynadı? soruları aratıldı.

Yangın Bartın'ın Dallıca köyüne bağlı Çakırlar mahallesindeki 3 katlı binada çıktı. Sabaha karşı çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında babası Yücel Aktaş ile üvey annesi Nesrin Aktaş'ı kaybeden Şehsuvar Aktaş'ın kim olduğu merak edildi. Peki, Şehsuvar Aktaş kimdir? Şehsuvar Aktaş kaç yaşında, nereli? Şehsuvar Aktaş hangi dizilerde oynadı?

ŞEHSUVAR AKTAŞ KİMDİR?

Şehsuvar Aktaş (d. 1964, Ankara); Türk film, dizi oyuncusu, tiyatrocu, çevirmen. 1964 yılında ailenin tek çocuğu olarak Ankara'da doğdu. Annesi memur, babası hava astsubay olan Aktaş'ın çocukluğu Yenimahalle'de geçti. Ortaokul son sınıftayken Molière'in Zoraki Hekim oyununda oynadı.

Lise eğitimini 1983 yılında Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesinde, lisans eğitimini 1987'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin aynı bölümünde 1989'da yüksek lisansını, 1997'de de doktorasını yapmıştır. 1989-1991 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır.

1988 yılında kendisi gibi oyuncu Ayşe Selen ile evlendi.[kaynak belirtilmeli] 2000 yılında eşiyle birlikte Tiyatrotem'i kurdu. Kurdukları tiyatro topluluğunun "Lahana Sarma" adlı ilk oyunu 18 Ekim 2001 tarihinde 7. Uluslararası Eskişehir Festivali kapsamında dünya prömiyeri gerçekleştirdi.