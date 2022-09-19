TRT ekranlarında yayında olan Şehrin Dışındakiler belgeselinin diğer adı da Şehirden Uzakta'dır. Büyük hayran kitlesine hakim olan belgesel izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Anadolu'daki köyleri ziyaret ederek şehirden uzak bir hayatı ele alan belgeselin izleyicileri Şehrin Dışındakiler sunucusunu merak ediyor. Şehrin Dışındakiler sunucusu kimdir? Kıvanç Kasabalı kimdir? Kıvanç Kasabalı kaç yaşında, nereli?

Şehirden uzak bir hayatı, Anadolu köylerinde ele alan Şehrin Dışındakiler belgeseli yoğun ilgiyle izleniyor. Anadolu köylerinde hayatı ele alan belgeselinin sunucu Kıvanç Kasabalı olması nedeniyle Şehrin Dışındakiler belgeseli daha da ilgiyle takip ediliyor. Peki, Şehrin Dışındakiler sunucusu kimdir? Kıvanç Kasabalı kimdir? Kıvanç Kasabalı kaç yaşında, nereli?

ŞEHRİN DIŞINDAKİLER SUNUCUSU KİMDİR?

TRT ekranında yayınlanan Şehrin Dışındakiler belgeselinin sunuculuğunu ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı yapıyor.

ŞEHRİN DIŞINDAKİLER NE ZAMAN?

TRT ekranında yayınlanan belgesel Cumartesi günleri 22:40'ta yayınlanıyor.

KIVANÇ KASABALI KİMDİR?

Kıvanç Kasabalı 24 Şubat 1975 İstanbul doğumludur. Türk oyuncu, model ve sunucu olan Kıvanç 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizideki Cem Aydınoğlu rolü ile tanınmaktadır. Kendisi gibi oyuncu ve model olan Sedef Avcı ile evlidir. Şimdilerde ise 20 Aralık 2020 Pazar günü yayına başlayan Şehirden Uzakta adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır. Kıvanç Kasabalı 24 Şubat 1975 İstanbul doğumlu olan ünlü oyuncu 45 yaşındadır. Kıvanç Kasabalı, 2005 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Sedef Avcı ile evlenmiştir. Ünlü çiftin Can adında bir erkek çocuğu vardır.

Kıvanç Kasabalı ve eşi Sedef Avcı

Yer aldığı dizi ve filmler:

1999 Ayrılsak da Beraberiz

2005 Kanlı Düğün

2006-2010 Yaprak Dökümü

2010 Küçük Kadınlar - Samanyolu

2013 Merhamet

2014 Ağlatan Dans

2015 Analar ve Anneler

2018 Yasak Elma

2019 Aries (kısa film)

Sunduğu programlar :

2020- günümüz : Şehirden Uzakta