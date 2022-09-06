Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği basket maçlarının dikkat çeken ismi Şehmus Hazer, taraftarlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Basketbolseverlerin merakla araştırdığı oyuncular arasında Şehmus Hazer var. Peki, Şehmus Hazer kimdir? Şehmus Hazer kaç yaşında ve nereli? Şehmus Hazer hangi takımda, hangi mevkii? Şehmus Hazer kariyeri

Milli takımımızda yer alan basketbolcular, basketbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Merakla araştırılan A Milli Erkek Basketbol takımı oyuncularımız her maçın ardından performansı ile gündemde kalıp ilgileri üzerine topluyorlar. Basketbolseverler ise dikkatleri üzerine çeken yıldız basketbolcuların kim olduğunu merak edip araştırıyor. Basketbolcuların kariyerleri, nereli oldukları ve hangi takımda forma giydikleri taraftarlar tarafından araştırılan konulardan birisi. Peki, Şehmus Hazer kimdir? Şehmus Hazer kaç yaşında ve nereli? Şehmus Hazer hangi takımda, hangi mevkii? Şehmus Hazer kariyeri

ŞEHMUS HAZER KİMDİR?

15 Şubat 1999 yılında Türkiye, Batman'da doğan oyuncu 1.91 metre boya sahiptir. Şutor gard pozisyonunda yer alan oyuncu Fenerbahçe Beko'da oynamaktadır. 2 numaralı forma numarasıyla takımda yer alan 22 yaşındaki oyuncu Basketbol kariyerine 2015-2016 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başladı. 2016-2017 sezonunda 31 karşılaşmada görev aldı. 2017-2018 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde Teksüt Bandırma takımı ile 22 karşılaşmaya çıkan ve 4 sayı ortalamasını yakalayan oyuncu, aynı sezon Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Bandırma Kırmızı'da ise 21 karşılaşmada görev aldı ve 14.1 sayı, 3.6 ribaund, 2.3 asist ortalamalarıyla oynadı. 2018-2019 sezonunda Bandırma Basketbol Kulübü ile 27 lig maçında oynadı ve 5.3 sayı, 1.9 ribaund ortalamalarını yakaladı. Aynı sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 10 karşılaşmaya çıktı. 7.5 sayı, 2.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. 2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma forması altında 23 lig maçına çıkan oyuncu, 7.4 sayı, 2.4 ribaund ve 1.8 ribaund ortalamalarını yakaladı. Türk Erkek Basketbol Milli Takımı'nda da formayı giymeye başlayan Şehmus Hazer, 2020-2021 sezonu başında yeniden yapılanarak genç oyunculardan kurulu bir takım kuran Beşiktaş Basketbol Takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.

ŞEHMUS HAZER HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİİ?

A Milli Erkek Basketbol takımında oynayan basketbolcu Fenerbahçe Beko'da şutor gard pozisyonunda yer alıyor.