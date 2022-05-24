Şehitlerden geriye yürek burkan bu fotoğraf kaldı - Haberler

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Şehitlerden geriye yürek burkan bu fotoğraf kaldı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Seher - Genel
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Şehitlerden geriye yürek burkan bu fotoğraf kaldı Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Şehitlerden geriye yürek burkan bu fotoğraf kaldı

Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu

HATAY - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verildi. Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu.

Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Genel

Piyade Uzman Çavuş, Piyade, Şehit, PKK, Genel, Haberler

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