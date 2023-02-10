Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Gaziantep'in ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Şehitkamil ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Şehitkamil nerede? Şehitkamil nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Şehitkamil hangi ile bağlı?

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Gaziantep'te de birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi merak edildi. Peki, Şehitkamil nerede? Şehitkamil nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Şehitkamil hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ŞEHİTKAMİL NEREDE?

Şehitkamil, Gaziantep ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 817.412

Yüzölçümü: Rakım 720 m (2.360 ft)

ŞEHİTKAMİL NÜFUSU NEDİR?

Gaziantep'te yer alan Şehitkamil ilçesinin nüfusu 817.412'dir.

ŞEHİTKAMİL HANGİ İLE BAĞLI?

Şehitkamil, Gaziantep ilinin bir ilçesidir. Şahinbey ile birlikte şehrin 2 merkez ilçesinden biri ve kuzeyde olanıdır. Şahinbey'den sonra şehrin en büyük 2. ilçesidir.

İlçe, adını; 21 Ocak 1920'de, Antep Savunması sırasında, 14 yaşındayken annesinin yüzündeki peçeyi indirmek isteyen sarhoş Fransız askerlerine karşı çıkan ve bu yüzden süngü darbesi ile öldürülen Mehmet Kâmil'den almaktadır. Antep Savunması'nın ilk kaybı olarak nitelendirilen Mehmet Kâmil, olaydan sonra Şehit Kâmil ismini almıştır.

Şehitkamil İlçesi

Antep Savunması'nın ilk kaybı Mehmet Kamil'den adını alan Şehitkamil ilçesi tarihi ve hissettirdikleri ile mutlaka görülmesi gereken bir bölgedir.

Şehitkamil ilçesi, Şahinbey ilçesi gibi Gaziantep'in merkezini büyük ölçüde içerisine almaktadır. Nüfusu ise 817 binden fazladır.