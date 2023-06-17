Şehitkamil Belediyesi'nden kadınların ürettiği eserlerin sergisi

Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı hizmet veren aile merkezlerinde eğitim gören kadınların ürettiği eserlerden oluşan sergilerin açılışını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yaptı. Fadıloğlu, "Hanım kardeşlerimizin ilgi duydukları alan neyse o noktada eğitim alıyorlar. Tüm hanım kardeşlerimiz, aile bütçesine katkı sağlayacak noktaya gelmiş. Nihayetinde herkes mutlu, herkes mutluysa biz de mutluyuz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan 27 aile merkezinden faydalanan toplam 3 bin 870 kadın, 23 farklı branşta eğitim aldı. Kadınlar, gördükleri eğitimler neticesinde ürettikleri binlerce eserden seçtikleri ürünleri kendi aile merkezlerinde görücüye çıkardı. Seyrantepe Aile Merkezi, Adeviye Aile Merkezi, Selahattin Eyyubi Aile Merkezi, M. Bedri İncetahtacı Aile Merkezi, Necip Fazıl Kısakürek Aile Merkezi, Rabia Aile Merkezi ve Karacaoğlan Aile Merkezi'ndeki sergilerin açılışını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu gerçekleştirdi. Sergide bulunan her ürünü dikkatle inceleyen Başkan Fadıloğlu, büyük hayranlık duyduğunu ifade etti ve sergilenen eserlere emek veren kadınlara teşekkür etti.

"Mutlu olmamak elde değil"

Sergi açılışları sonrası değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Aile merkezlerimizin yılsonu etkinliklerindeyiz. Tabii yıllar önce başlatmış olduğumuz bu faaliyette nihai noktayı görünce mutlu olmamak elde değil. Bizim buradaki amacımız, öncelikli olarak hanım kardeşlerimizin sosyalleşmesini sağlamak adına yapmış olduğumuz bu aile merkezlerinde Halk Eğitim Merkezi'nden almış olduğumuz destekle meslek edindirme kurslarımız vardı. Tabii bu meslek edindirme kurslarında da ağırlıklı olarak aslında hanımlarımızın kendi evlerinde bu işlerini yapabilecek şekilde dışarıda çalışmaktan daha ziyade bir yandan çocuğuna bakarken bir yandan evinin işini yaparken bir yandan da aile bütçesine katkıda bulunacak işler yapsın istedik. Tabii değişik branşlarda bizim buralarda eğitimlerimiz var. Hanım kardeşlerimizin ilgi duydukları alan neyse o noktada eğitim alıyorlar. Ama biz bu eğitimi verdiğimizde amacımız başta da dediğim gibi öncelikli kendi ihtiyaçlarını sağlamaları, ondan sonra da aile bütçesine katkıda bulunmak. Gerçekten bugün bu gezilerde gördüm ki tüm hanım kardeşlerimiz, aile bütçesine katkı sağlayacak noktaya gelmiş, artık birer işletme sahibi olma noktasına gelmiş. Bizim istediğimiz bu idi. Bunun artarak devam etmesini istiyoruz. Ben tüm hocalarıma yürekten teşekkür ediyorum. Diğer taraftan kursiyerlerimize yürekten teşekkür ederim. Bu fiziki mekanlar yapılır bir şekilde ama içerisinde insan olmazsa buranın bir değeri yoktur. İnsanla burası hareket kazanıyor. Onların böyle ilgiyle buraya geliyor olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Milletin malı, millete hizmet ediyor. Nihayetinde herkes mutlu, herkes mutluysa biz de mutluyuz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP