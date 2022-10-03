Pençe kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın sosyal medyada yürekleri yakan videosunda yer alan vasiyeti kısa sürede ülkenin gündeminde yer aldı. Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanarak hastaneye sevk edilmiş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Vasiyetini içeren videosu ise izleyen herkesi üzdü. Şehit Yusuf Ataş vasiyeti ne? Şehit Yusuf Ataş LÖSEV vasiyeti

Şehit Yusuf Ataş vasiyeti ne? araştırılıyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın cenazesi, memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde toprağa verildi. Şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyeti ise herkesi duygulandırdı. Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti ise merak ediliyor. Şehit Yusuf Ataş vasiyeti ne? Şehit Yusuf Ataş LÖSEV vasiyeti

ŞEHİT YUSUF ATAŞ'IN VASİYETİ

Şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetini kayda aldığı videoda şu sözler yer aldı; "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün".

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da duygu dolu videoyu izledikten sonra harekete geçti. Başkan Tollu, Emine Sena Demirel'in eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere tüm masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

"MEHMETÇİĞİMİZİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Şehidin vasiyetini yerine getireceklerini ifade eden Tollu, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı da kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getiriyoruz. Karayakup Mahallemizde ikamet eden 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'imizin başta eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere yanında olacağız ve tüm masraflarını karşılayacağız" diye konuştu.