Şehit yakınlarına ikramiye ödenip ödenmeyeceği şehit aileleri tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında şehit ailelerine ikramiye ödeniyor mu? Sorusu yer alıyor. Peki, Şehit yakınlarına ikramiye ödenecek mi? Şehit ailelerine ikramiye ödeniyor mu?

Şehit yakınlar tarafından merak ile araştırılanlar arasında şehit ailelerine ikramiye yatıp yatmadığı konusu yer alıyor. Şehit ailelerinin merakla araştırdıkları arasında yer alan konu ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almakta. Şehit yakınlarına ikramiye ödenecek mi? Şehit ailelerine ikramiye ödeniyor mu?

ŞEHİT YAKINLARINA İKRAMİYE ÖDENECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı'nın kendi sitesinde yaptığı açıklama şöyle oldu; "Yaptığı görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden ve SGK'ca vazife/harp malulü olarak değerlendirilen TSK personelinin (erbaş ve er hariç) dul ve yetimlerine (eş, çocuk, anne ve babaları) emekli ikramiyesi ödenmektedir.

Emekli ikramiyesi miktarıilgili kanun hükümlerine göre değişmektedir.

Emekli ikramiyesine ilişkin detay bilgilere www.sgk.gov.tr adresinden veya 170 numaralı Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezinden ulaşabilir, ayrıca bulunduğunuz yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurabilirsiniz."