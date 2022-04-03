Son dakika haber... Şehit ve gazi aileleri yakınları iftar yemeğinde bir araya geldi

Şehit ve gazi aileleri yakınları iftar yemeğinde bir araya geldi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da şehit ve gazi aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi. İftara, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel katıldı.

Bayrampaşa'da şehit ve gazi aileleri, iftar yemeğinde bir araya geldi. Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine ailelerin yanı sıra, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, sanatçı Reyhan Cansu ve oyuncu Beyza Dolu katıldı. Programda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bu akşam 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk akşamı. Bu akşam biz şehit ve gazi aileleri yakınlarıyla Ramazan'ı karşılama fırsatına kavuştuk. Bu nedenle mutluyuz sevinçliyiz. Zaten şu anda aramızda şehitlerimizin anne ve babaları var gazilerimizin anne ve babaları var gazilerimiz burada özellikle Kıbrıs gazilerimiz başta olmak üzere onlarla beraber bu akşam burada yapmış olduğumuz bu iftar münasebetiyle aileleriyle birlikte olduk" şeklinde konuştu

Bayrampaşa'da 39 şehit ve 101 gazi olduğunu söyleyen Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, "Bizim ilçemizde yaşayan 39 şehit ailemiz var ve 101'de gazimiz var. Kore gazisinden tutunda Kıbrıs gazisi ne kadar. Biz gazilerimizin kendilerini, yakınlarını ve şehit yakınlarını davet ettik sağ olsunlar kırmadılar davetimize icabet ettiler geldiler. ve onlardan şunu istedik Ramazan Ayı'nın ilk gününde onlarla beraber olmak istedik. Çünkü geçen sene Pandemi vardı malumunuz bu birlikteliği yapamamıştık. Hem şehit ve gazi ailelerimizin dernekleri ile hem de ilçemizdeki muhtarlarımızla beraber şehit yakınlarımızı ve gazilerimize ağırladık inşallah bu birliğimiz beraberliğimiz bozulmasın" dedi.

AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ise, "Böyle bir günde şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmadığınız için bizlerde çok mutlu olduk bu programda emeği geçen başta kaymakamlık ve belediye çalışanları olmak üzere sonsuz şükranlarımı iletiyorum ama en güzel tarafı da ailelerin buraya gelmesi onlarla birlikte ramazanlık gününde beraber iftar açmak farklı bir anlamı ifade etti bizlerde çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Kadir Balık, "Bu akşam buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum biz bir kere daha ne yapacağımızı neyi nasıl yapıldığını bu insanlara gösterdik göstermeye de devam edeceğiz şehitlerimiz bizim onurumuzdur buraya gerçekten ayak basan güzel insanlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit ve Gazi Aileleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinin Başkanı Hakan Sulu'da, "herkese hayırlı ramazanlar diliyorum bir şey duy gazi ailelerimizle ilk iftarımızı yaptık belediye ve kaymakamlıkla beraber düzenlediğimiz iftar programına katılan bütün şehit ve gazi ailelerine teşekkür ediyorum" dedi

Etkinliğe katılan Şehit ve Gazi Aileleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinin Kültür Sanat Başkanı İlyas Çağlayan, "Bayrampaşa belediyemize ve Bayrampaşa kaymakamlığımıza şehit ve gazi ailelerine böylesine anlamlı bir iftar programı düzenledi için çok teşekkür ediyorum vatan için şehit olan bütün şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum gazilerimize de sağlık şifalar diliyoruz" dedi.