Şehit Uzman Çavuş Öztürk son yolculuğuna uğurladı Şırnak'taki otobüs kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk, memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Öztürk son yolculuğuna uğurladı

BALIKESİR - Şırnak'taki otobüs kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk, memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçak ile Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne getirilen şehidin cenazesi, buradan Gönen Rüstem mahallesine baba ocağına götürülerek helallik alındı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk, Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gönen şehitliğine toprağa verildi.

Cenazede Anne Fatma ve Baba Efraim Öztürk ayakta durmakta zorlanırken, abla Zuhal Öztürk ise gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk'ün cenazesine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve askeri erkan, şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.