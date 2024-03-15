Şehit Uzman Çavuş Güven'in cenazesi memleketi Aydın'a getirildi
Konya'da, NF-5 tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven'in cenazesi memleketi Aydın'a getirildi. Güven, çalışma yaptığı sırada uçağın düştüğü yerde hayatını kaybetmişti.
Şehit Uzman Çavuş Güven'in cenazesi memleketi Aydın'a getirildi
AYDIN - Konya'da, NF-5 tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğraması üzerine düştüğü yerde çalışma yaptığı sırada şehit olan Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven'in cenazesi memleketi Aydın'a getirildi.