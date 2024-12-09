Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 24 yaşındaki Samsunlu Şehit Teğmen Tunahan Dağlı şehit oldu. Şehit Tunahan Dağlı kimdir? Teğmen Tunahan Dağlı kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT TUNAHAN DAĞLI KİMDİR?

Teğmen Tunahan Dağlı'nın annesi Fatma Dağlı, oğlunun şehit olduğu haberini Bursa'da ziyarete gittiği kız kardeşinin evinde öğrendi. Bunun üzerine Fatma Dağlı, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evine dönmek için yola çıktı. Şehidin babası Nihat Dağlı'nın 2017'de vefat ettiği belirtildi. 3 çocuklu ailenin 2 oğlundan biri olan Teğmen Tunahan Dağlı'nın bekar olduğu ve cenazesinin Vezirköprü'de toprağa verileceği bildirildi.