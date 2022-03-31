Son dakika haber: Şehit Savcı Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma töreninde konuştu
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Son dakika haberlerine göre Şehit Savcı Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma töreninde konuştu Şehit Savcı Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma töreninde konuştu.
Şehit Savcı Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma töreninde konuştu
İSTANBUL - Şehit Savcı Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma töreninde konuştu.