Şehit Polis Yusuf Erin için lokma dağıtıldı 1 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırıyı önlemek isterken şehit olan polis memuru Yusuf Erin için Batman'da lokma dağıtıldı.

Şehit Polis Yusuf Erin için lokma dağıtıldı

BATMAN - 1 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırıyı önlemek isterken şehit olan polis memuru Yusuf Erin için Batman'da lokma dağıtıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen programda şehitler için dua edildi, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Hatay'da oluşan deprem nedeniyle kabristan ziyaretlerini gerçekleştiremediklerini belirten şehit Polis Memuru Yusuf Erin eşi Rabia Erin, "Eşim Yusuf Erin Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs'ta 2016 yılında yapılan bombalı saldırıda bombayı engellemeye çalışırken şehit oluyor. 7 yıl olacak, acımız aynı acı ama bu acıyla yaşamayı öğrendik. Her zaman dik durmayı ve şehitlerimizin arkasından dualarla yad etmeyi ve sabretmeyi öğrendik zamanla. Tabi bugün eşim için tekrar buradayız. Hatay depreminden dolayı Hatay'a eşimin kabrini ziyarete gidemedik. Batman ikametinde devam ettiğimiz için burada sağ olsunlar Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'mız eşim adına lokma dağıtımında bulundu bizde katıldık. Sağ olsunlar çokta ilgi güzel şehitlerimize. Biz bazen PKK sempatizanlarını görünce diyoruz ki acaba boşuna mı şehit oldular ama gelip biz onlar için varız diyen insanları gördükçe mutlu oluyoruz sağ olsunlar var olsunlar. Şehitlerimizi de unutmasınlar. Onların emanetlerini de unutmasınlar"

Şehit polis memurlarını unutmayacaklarını söyleyen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Taha Etiz, "1 Mayıs 2016 da Gaziantep'te bombalı araç saldırısında şehit olan Yusuf'umuzu unutmadık unutmayacağız. Sadece Yusuf Erin değil Batmandaki bütün şehitlerimizin şehadet yıl dönümlerinde, lokma dağıtımı, mevlit tarzında programları yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bugün Yusuf Erin şehadet yıl dönümüydü. Diyarbakır caddesinde lokma dağıtımını gerçekleştirdik. Etkinlikteki amacımız şehitlerimizi unutmamak, unutmayacağımızı herkese bildirmek" diye konuştu.

Programa, Batman emniyet müdürü Köroğlu Kıraç, MHP Batman milletvekili adayı Hüseyin Kazak, Şehidin eşi Rabia Erin, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.