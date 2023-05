Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk son yolculuğa uğurlandı

BALIKESİR - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk'ün cenaze namazını kıldırdı.

Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Gönen ilçesinde bulunan Çarşı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası konuşan Başkan Erbaş, "Başlangıçtan günümüze vatan müdafaası için ruhunu yüce Rabbimize teslim eden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

"Kur'an-ı Kerim'de şehitler ölü olarak tanımlanmıyor"

Başkan Erbaş, şehitlik bir Müslüman için en büyük mertebelerden birisi olduğunu belirterek, "Sevgili Peygamberimiz dünyada faziletli işler yapan Müslümanların cennetteki yerlerini tanımlarken; 'Onlar peygamberlerle ve şehitlerle beraber haşrolunacaklardır' müjdesini vermektedir. Şehitleri hep Peygamberlerin yanında tanımlamaktadır. İşte o yüzden Yüce Rabbimiz tarafından Kur'an-ı Kerim'de şehitlerin ölü olarak tanımlanmadıkları, onların diri oldukları ifade edilmektedir" diye konuştu.

"Ölümün en hayırlı olanlarından birisi şehitliktir"

Peygamber Efendimizin şehitliğin çok yüce bir mertebe olduğu müjdelediğini dile getiren Başkan Erbaş, "Hepimiz bir gün ölümü tadacağız. Nasıl öleceğimizi bilmiyoruz. Ancak ölümün en hayırlı olanlarından birisi şehitliktir. İşte Yunus Öztürk kardeşimiz şehitlik mertebesine ulaşarak son nefesini vermiştir. Allah mübarek eylesin" ifadelerini kullandı.

"Allah, vatanımıza, milletimize, devletimize göz diken düşmanlara fırsat vermesin." diyen Başkan Erbaş, şu temennilerde bulundu:

"Dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin. Onların devletimiz, milletimiz, vatanımız, ezanımız, bayrağımız üzerine kurmuş oldukları her türlü hile ve desise kendi başlarına makus eylesin inşallah. Şanlı ordumuzu, şanlı güvenlik güçlerimizi, havada, karada, denizde her daim ve her yerde mansur ve muzaffer eylesin inşallah."

Başkan Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, konulduğu top arabası ile kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarıldı.

Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ve Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç de katıldı.