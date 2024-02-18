Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay son yolculuğuna uğurlanıyor
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay son yolculuğuna uğurlanıyorKilit Operasyonu bölgesinde sızma girişimi yapan teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay memleketinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay son yolculuğuna uğurlanıyor
ERZİNCAN Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişimi yapan teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay memleketinde son yolculuğuna uğurlanıyor.