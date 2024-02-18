Üye Girişi
Haberler

Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay dualarla uğurlandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, memleketi Erzincan'da düzenlenen cenaze töreniyle dualarla son yolculuğuna uğurlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da törene katıldı.

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, memleketi Erzincan'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenaze namazı ikindi namazının ardından Terzibaba Camii'nde kılındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda cami avlusuna taşındı. Şehidin babası Atilla Ay, annesi Mediha Ay ile kız kardeşleri Şükriye ve Nadime Ay tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Erzincan Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, dualarla binlerce Erzincanlı tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ay, Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Mustafa Sarıgül, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, askeri erkan ve binlerce Erzincanlı katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

İçişleri Bakanı Salih Ay Erzincan Piyade Irak Genel Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

İlk Ve Son dizisi hangi platformda? İlk Ve Son dizisi nerede, hangi kanalda yayınlanıyor? FRED NE ZAMAN DÖNECEK? İşte Fred'in sahalara döneceği maç ve tarihi! Tamer Mandalinci kimdir? CHP Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı nereden izlenir? 18 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? SAKARYASPOR – ÇORUM FK CANLI: Sakaryaspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Çorum FK canlı yayın linki! GAZİANTEP FK – SAMSUNSPOR CANLI: Gaziantep FK – Samsunspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK Samsunspor canlı yayın linki! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 18 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra kaç yaşında, nereli ve hangi yıllar yarıştı? Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 18 ŞUBAT | İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 96. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Eyüp Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu hangi partiden? YARGI İCLAL SAVCI KİM? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 83. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu?
title