Gaziantep'in Kalamış ilçesinde PKK / PYD terör örgütünün yaptığı roketli saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Öğretmen Ayşenur Alkan'dan gelen acı haber sonrası Milli Eğitim Bakanı Özer de bir açıklama yaptı. Peki, Şehit öğretmen Ayşenur Alkan kimdir? Ayşenur Alkan nereli? Ayşenur Alkan biyografisi! İşte detaylar...

Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 2 günde 10 roketli saldırı düzenlendi Saldırılarda biri öğretmen, biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti. Hain saldırıda hayatını kaybedenler arasında öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş da var. Peki, Şehit öğretmen Ayşenur Alkan kimdir? Ayşenur Alkan nereli? Ayşenur Alkan biyografisi! Detaylar haberimizde...

ŞEHİT ÖĞRETMEN AYŞENUR ALKAN KİMDİR?

Hain saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında ilköğretim okulu 4'üncü sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan da bulunuyor. Alkan, Suriye tarafından atılan füzelerden birisinin okula isabet etmesi sonucunda şehit oldu. Alkan'dan geriye ise öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde oluştuğu "Mutluluk" yazısı kaldı.