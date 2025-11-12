Şehit Nihat İlgen kimdir? Plt.Bnb. Nihat İlgen kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan sınırları içinde kaza yapması sonucu 20 askerin şehit olduğunu duyurdu. Arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, hayatını kaybeden kahraman askerlerin kimlikleri kamuoyuna açıklandı. Peki, Şehit Nihat İlgen kimdir?
MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Milletimizin başı sağ olsun. Gürcistan'da yaşanan elim uçak kazasında 20 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı ile sabır diliyoruz." Şehit Nihat İlgen kimdir? Plt.Bnb. Nihat İlgen kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?
ŞEHİT OLAN KAHRAMAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ
Şehitlerimiz:
Plt.Yb. Gökhan KORKMAZ
Plt.Bnb. Serdar USLU
Plt.Bnb. Nihat İLGEN
Plt.Ütğm. Cüneyt KANDEMİR
Uçk.Bkm.Ütğm. Emre MERCAN
Kd.Bçvş. Nuri ÖZCAN
Kd.Bçvş. Ümit İNCE
Bçvş. Burak ÖZKAN
Bçvş. Emrah KURAN
Bçvş. Hamdi Armağan KAPLAN
Bçvş. Akın KARAKUŞ
Bçvş. İlker AYKUT
Bçvş. Ramazan YAĞIZ
Üçvş. Emre ALTIOK
Üçvş. Burak İBBİĞİ
Üçvş. İlhan ONGAN
Üçvş. Berkay KARACA
Kd.Çvş. Ahmet Yaşir KUYUCU
Uzm.Çvş. Cem DOLAPCİ
Uzm.Çvş. Emre SAYIN
ŞEHİT BİNBAŞI NİHAT İLGEN KİMDİR?
Şehit olan Binbaşı Nihat İlgen'in memleketine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. TSK kaynaklarından gelen bilgilere göre, kimlik tespit çalışmaları ve bilgilendirme süreci devam ediyor.
MSB'DEN AÇIKLAMA: 20 PERSONEL UÇAKTAYDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, düşen uçakta uçuş ekibiyle birlikte toplam 20 personelin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Olayın ardından bölgeye yönlendirilen askeri ve sivil ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.