Şehit Nihat İlgen kimdir? Plt.Bnb. Nihat İlgen kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Şehit Nihat İlgen kimdir? Plt.Bnb. Nihat İlgen kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan sınırları içinde kaza yapması sonucu 20 askerin şehit olduğunu duyurdu. Arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, hayatını kaybeden kahraman askerlerin kimlikleri kamuoyuna açıklandı. Peki, Şehit Nihat İlgen kimdir?

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Milletimizin başı sağ olsun. Gürcistan'da yaşanan elim uçak kazasında 20 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı ile sabır diliyoruz." Şehit Nihat İlgen kimdir? Plt.Bnb. Nihat İlgen kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

ŞEHİT OLAN KAHRAMAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ

Şehitlerimiz:

Plt.Yb. Gökhan KORKMAZ

Plt.Bnb. Serdar USLU

Plt.Bnb. Nihat İLGEN

Plt.Ütğm. Cüneyt KANDEMİR

Uçk.Bkm.Ütğm. Emre MERCAN

Kd.Bçvş. Nuri ÖZCAN

Kd.Bçvş. Ümit İNCE

Bçvş. Burak ÖZKAN

Bçvş. Emrah KURAN

Bçvş. Hamdi Armağan KAPLAN

Bçvş. Akın KARAKUŞ

Bçvş. İlker AYKUT

Bçvş. Ramazan YAĞIZ

Üçvş. Emre ALTIOK

Üçvş. Burak İBBİĞİ

Üçvş. İlhan ONGAN

Üçvş. Berkay KARACA

Kd.Çvş. Ahmet Yaşir KUYUCU

Uzm.Çvş. Cem DOLAPCİ

Uzm.Çvş. Emre SAYIN

ŞEHİT BİNBAŞI NİHAT İLGEN KİMDİR?

Şehit olan Binbaşı Nihat İlgen'in memleketine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. TSK kaynaklarından gelen bilgilere göre, kimlik tespit çalışmaları ve bilgilendirme süreci devam ediyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA: 20 PERSONEL UÇAKTAYDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, düşen uçakta uçuş ekibiyle birlikte toplam 20 personelin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgeye yönlendirilen askeri ve sivil ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

