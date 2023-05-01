Şehit Muhammet Koçak memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlandı

VAN - Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu şehit düşen askerlerden 25 yaşındaki sözleşmeli er Muhammed Koçak'ın cenazesi, Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak'taki törenin ardından Erciş ilçesine uğurlanan Şehit Koçak, baba ocağının bulunduğu Gölağzı Mahallesi'ne getirilerek helallik alındı. Ardından kortej eşliğinde mahalledeki cami avlusuna getirilen şehit Koçak için cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, kortej eşliğinde Gölağzı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.

Şehit Muhammet Koçak'ın uzman çavuşu olan kardeşi Sadık Koçak da üniformasıyla ve şehidin fotoğrafını taşıyarak törene katıldı. Şehidin tabutuna sarılan nişanlısı, annesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilçe sakinleri katıldı.