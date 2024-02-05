Şehit kılavuz kaptan Oğuz Kök son yolculuğuna uğurlandı
Şehit kılavuz kaptan Oğuz Kök son yolculuğuna uğurlandı İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında denize düşerek hayatını kaybeden kaptan Oğuz Kök kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit kılavuz kaptan Oğuz Kök son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL - İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında denize düşerek hayatını kaybeden kaptan Oğuz Kök kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan Oğuz Kök (62), dün sabah saatlerinde kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için İstanbul Boğazı güney girişinde, Cook Adaları bandıralı 176 metrelik "New Siham" isimli gemiye çıktı. Bu sırada çarmıhtan (merdiven) denize düşen Kök hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden kaptan Oğuz Kök için Üsküdar ilçesinde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde bir veda töreni düzenlendi.
Kaptan Oğuz Kök, Sahrayı Cedid Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan cenaze namazına Oğuz Kök'ün ailesi ve çok sayıda arkadaşı katıldı.