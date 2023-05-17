Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan için babaevinde helallik alındı Acılı anne ve ağabey gözyaşlarına boğulurken, mahalleli ise "Kahrolsun PKK" sloganları attıİSTANBUL Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Çavuş Özcan İlhan'ın cenazesi Bayrampaşa'daki baba...

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan için babaevinde helallik alındı

Acılı anne ve ağabey gözyaşlarına boğulurken, mahalleli ise "Kahrolsun PKK" sloganları attı

İSTANBUL Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Çavuş Özcan İlhan'ın cenazesi Bayrampaşa'daki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Şehidin cenazesinin sokağa getirilmesiyle hüzün dolu anlar yaşandı. Acılı anne ve ağabeyi gözyaşlarına boğulurken, mahalleli ise "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın cenazesi Bayrampaşa Orta Mahallesi Zambak Sokak'taki baba evinin önüne getirildi. Sokak acı haberin ardından al bayraklarla donatılırken, şehidin babaevine getirileceğini öğrenen vatandaşlar Bayrampaşalılar Çarşı Caddesi ve Zambak Sokağa akın etti. Şehidin cenazesinin sokağa getirilmesiyle biriikte alanda hüzün dolu anlar yaşandı. Ağabeyi Emrah İlhan, kardeşinin al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Gülveşin İlhan ise ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan için babaevinin önünde dualar edildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın albayrağa sarılı tabutu büyüdüğü sokaktan son kez geçerken, vatandaşlar ise cenaze aracının arkasından tekbirler getirerek ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak yürüdü. Yaklaşık bir yıllık evli olan Şehit Jandarma Çavuş Özcan İlhan'ın cenazesi Ataköy'de bulunan Ömer Duruk Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.