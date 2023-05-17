Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik son yolculuğuna uğurlandı ŞANLIURFA - Şırnak Bestler Dereler bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gaffar Mayik, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik son yolculuğuna uğurlandı
ŞANLIURFA - Şırnak Bestler Dereler bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gaffar Mayik, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel