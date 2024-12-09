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Şehit Hüseyin İpek kimdir? Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek kaç yaşında, nereli?

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Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan UH/Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in ailesine acı haber ulaştırıldı. Şehit Hüseyin İpek kimdir? Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek kaç yaşında, nereli?

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan UH/Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in ailesine acı haber ulaştırıldı. Şehit Hüseyin İpek kimdir? Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT HÜSEYİN İPEK KİMDİR?

Şehit İpek'in şehadet haberi kentteki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan eşi Elif İpek ve Nevşehir'den Isparta'ya gelen anne Sevgi ile baba İkram İpek'e ulaştırıldı.

İpek'in yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

İpek'in cenazesinin Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Özyayla köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit Hüseyin İpek kimdir? Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek kaç yaşında, nereli?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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