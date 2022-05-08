SASON, BATMAN (İHA) - 30 yıl önce Anneler Günü'nde çocuklarına hem anne, hem de baba oldu

- Şehit eşi 30 yıldır evlatlarına babalık yapıyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde 30 yıl önce Anneler Günü'nde bölücü terör örgütü PKK'lı mensupların köyü basması sonucu şehit olan eşinden geriye kalan 6 çocuğuna bakan fedakar anne Hasibe Çelik, çocuklarına hem anne, hem de baba oldu.

Batman'ın Sason ilçesinde 30 yıl önce güvenlik köy korucusu eşinin şehit olduğunda geriye kalan en büyüğü 10 yaşında olan 6 çocuğunu kimseye muhtaç etmeden, okutarak büyüten anne Hasibe Çelik, tüm çocuklarını evlendirerek iş ve ev sahibi yaptı. Devletin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirten anne Çelik, çocuklarını kimseye muhtaç etmeden büyüttüğünü ifade etti.

Babaları şehit düştüğünde çok küçük olduklarını ve annelerinin onları kimseye muhtaç etmeden büyüttüğünü belirten şehit kızı Hamdiye Çelik, babalarının şehit olduğunda kendilerinin çok küçük olduğunu söyledi. Çelik, "Annem bizleri tek başına büyüttü. Bizler, annemize minnettarız. Annem bize çok iyi baktı. Devletimiz de bizleri hiç yalnız bırakmadı. Annem bizleri kimseye muhtaç etmeden hem köy işlerinde çalıştı, hem de bizlere baktı. Allah, annemden ve devletimizden razı olsun" dedi.

Fedakar annenin en küçük kızı Hafize Çelik'de, "Annem bizlere çok iyi baktı. Biz, 6 kardeşiz. Babam şehit olduğundan beri bizlere çok iyi bakarak büyüttü. Kimseye muhtaç etmeden hepimizi okuttu. Allah, annemizden razı olsun" diye konuştu.

Fedakar anneyi evinde ziyaret ederek, Anneler Günü hediyesi veren Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt ve Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik'de 30 yıldır çocuklarını kimseye muhtaç etmeden onları büyütüp iş ve ev sahibi yapan anne Hasibe Çelik'i tebrik ederek Anneler Günü'nü kutladı.