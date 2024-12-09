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Şehit Ceyhun Kalyoncu kimdir? Teğmen Ceyhun Kalyoncu kaç yaşında, evli mi, nereli?

Şehit Ceyhun Kalyoncu kimdir? Teğmen Ceyhun Kalyoncu kaç yaşında, evli mi, nereli?
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Rize'deki ailesine acı haber verildi. Şehit Ceyhun Kalyoncu kimdir? Teğmen Ceyhun Kalyoncu kaç yaşında, nereli?

Şehidin, Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, mahalle muhtarı olan baba İbrahim ve annesi Esen Kalyoncu'ya oğullarının şehadet haberini iletti. Şehit Ceyhun Kalyoncu kimdir? Teğmen Ceyhun Kalyoncu kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT CEYHUN KALYONCU KİMDİR?

Şehidin, Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, mahalle muhtarı olan baba İbrahim ve annesi Esen Kalyoncu'ya oğullarının şehadet haberini iletti.

Haberin duyulmasıyla Kalyoncu ailesinin akrabaları, komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun cenazesi, yarın ilçede düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Öte yandan 25 yaşındaki şehit Kalyoncu'nun dün doğum günü olduğu öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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