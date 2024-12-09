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16 yaş otomobil, motor ehliyeti alabilir mi?

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı ehliyet sınıflarında yaş sınırı 2 yıl aşağı çekildi. Peki, 16 yaş otomobil, motor ehliyeti alabilir mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ehliyet yaş sınırları kökten değişti, önemli revizyonlarla yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Peki, Ehliyet yaş sınırı düştü mü, yaş sınırı kaça düştü? Peki, 16 yaş otomobil, motor ehliyeti alabilir mi?

16 YAŞ OTOMOBİL, MOTOR EHLİYETİ ALABİLİR Mİ?

Artık gençler belirlenen sınıflarda daha erken ehliyet alabilecek.

80 yaş ve üzeri sürücüler ehliyetlerini her 2 yılda bir yenilemek zorunda olacak. Bu düzenleme, yaşlı sürücülerin sağlık durumunu daha yakından takip etmeyi amaçlıyor.

Yönetmelik kapsamında D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düşürüldü. Yeni düzenlemeye göre , M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16; A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise 18 yaş olarak belirlendi. A sınıfı sürücü belgesi için istenilen yaş sınırı 20. C, CE, D1 ve D1E ehliyeti için isteyen yaş şartı 21. D ve DE ehliyet sınıfları için istenen minimum yaş sınırı 24.

16 yaş otomobil, motor ehliyeti alabilir mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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