Şehit Burak İbbiği kimdir? Astsubay Burak İbbiği kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Şehit Burak İbbiği kimdir? Astsubay Burak İbbiği kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?
Gürcistan'da meydana gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağı kazasında şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği'nin acı haberi, ailesine ulaştırıldı. Peki, Burak İbbiği kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği'nin şehadet haberi ailesine bildirildi. Vatandaşlar, Burak İbbiği'nin yaşamı, yaşı ve memleketi hakkında araştırma yapıyor.

ŞEHİT BURAK İBBİĞİ KİMDİR?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda olan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan sınırında düşerek büyük bir acıya neden oldu. Yaşanan kazada Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği şehit oldu.

KAZA AZERBAYCAN-TÜRKİYE SEFERİNDE MEYDANA GELDİ

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı C-130 tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan kısa süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Olayda görevde bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği, görev başında şehadet mertebesine ulaştı.

AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Şehit Astsubay Burak İbbiği'nin şehadet haberi, memleketi Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine verildi. Genç astsubayın ailesi, oğullarının şehadet haberini büyük bir hüzünle karşıladı.

KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Uçak kazasının ardından bölgeye arama-kurtarma ve inceleme ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan çalışmaların sürdüğü, kazanın kesin nedenine ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağı bildirildi.

Osman DEMİR
