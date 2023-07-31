Afyonkarahisar'da kaza yerinde önlem almak istediği sırada, alkollü sürücü M.G.'nin kamyonetiyle çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yurttaşlar ise şu anda en çok Şehit astsubay Mustafa Tatlı kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit astsubay Mustafa Tatlı nereli? Sorularını soruyor. İşte konu hakkında detaylar…

Şehit astsubay Mustafa Tatlı şu anda çok merak ediliyor. Acı haberin düştüğü memlekette vatandaşlar tarafından Şehit astsubay Mustafa Tatlı kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit astsubay Mustafa Tatlı nereli? hakkında detayları merak ediliyor. İşte detaylar…

ŞEHİT ASTSUBAY MUSTAFA TATLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Konya'dan Afyonkarahisar istikametine giden N.Ö. (52) adlı sürücünün kullandığı 47 DR 756 plakalı saman yüklü TIR, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına devrildi. TIR'ın dorsesinde taşınan saman balyaları yola dağıldı. Olay sonrasında bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, güvenlik önlemi olarak yola duba yerleştirmeye çalışırken, M.G. idaresindeki 03 AAG 354 plakalı kamyonet çarpıştı. Durumu ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralanan Astsubay Mustafa Tatlı, kamyonet sürücüsü M.G. ve TIR şoförü N.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye taşındı. Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı maalesef şehit oldu. Kamyonet sürücüsü M.G.'nin kontrolünde 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.G. ve N.Ö.'nün tedavileri hala sürüyor.

ŞEHİT ASTSUBAY MUSTAFA TATLI

ŞEHİT ASTSUBAY MUSTAFA TATLI NERELİ?

Evli ve 1 çocuk babası şehit Mustafa Tatlı'nın, komiser olan kardeşi Özkan Tatlı ve eşi ile bir çocuğunun 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da hayatını kaybettiği belirtildi.

Şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın (33) cenazesi, Konya Havalimanı'na getirildi. Burada şehit Tatlı için uğurlama töreni düzenlendi. Törene Konya protokolü ile şehit Tatlı'nın polis memuru eşi Gamze Tatlı ve ailesi katıldı. Törenin ardından Şehit Tatlı'nın cenazesi, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.