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Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen son yolculuğuna uğurlandı

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Göçmen'in 4 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Ata Göçmen, 4 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı

ANKARA - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törene Şehit Göçmen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, çok sayıda milletvekili ve vatandaş katıldı. Göçmen'in naaşı defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden Şehit Ata Göçmen'in 4 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Astsubay Kıdemli Çavuş Doğum Günü Göçmen Ankara Piyade Genel Haberler

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