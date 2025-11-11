Şehit Astsubay İlker Aykut kimdir? Memleketi neresi, kaç yaşında?

İlker Aykut kimdir, nereli? Hava Astsubay İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştı.

ŞEHİT İLKER AYKUT KİMDİR?

Şehidimiz Hava Astsubay İlker Aykut ile ilgili son edilen bilgiler şu şekildedir:

Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında bulunan personeller arasında yer alan Hava Astsubay İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Hava Astsubay İlker Aykut'un şehit haberi ailesine Muratlı İlçe Kaymakamlığı ve askeri yetkililer tarafından verildi. Baba Ünal Aykut ve anne Zülbiye Aykut yasa boğulurken, mahalle sakinleri ve yakınları şehit ailesinin evine akın ederek taziyelerini iletti.