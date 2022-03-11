İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamayla bir sonraki duyuruya kadar otogardaki otobüs çıkışlarının durdurulduğunu söyledi. Bunun ardından, Şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi 2022? Şehirlerarası otobüs seferleri ne zaman tekrar başlayacak? Seferler ne zaman devam edecek? Şehirlerarası otobüs seferleri ne zaman başlıyor? Şehirlerarası otobüs seferleri hangi güne kadar iptal edildi? merak edildi. Haberimizden detaylara erişebilirsiniz...

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ulaşımı da etkilerken, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarında şehirler arası otobüs seferleri durduruldu. Esenler Otogarı'na gelen vatandaşlar, seferlerin iptal edildiğini öğrenince evlerine geri döndü.

İstanbul'da kar yağışı ulaşımı da etkiledi. Mega kentte yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarında şehirler arası otobüs seferleri durduruldu. Sabah saatlerinde Esenler Otogarı'na gelen vatandaşlar, seferlerin iptal edildiğini öğrenince evlerine geri dönmek zorunda kaldı. Öte yandan kar altında kalan Esenler Otogarı havadan görüntülendi.

"Seferler iptal oldu, otogarda kimse yok"

Otobüs şoförü Hursit Dostgüzel, "Yoğun kar yağışı nedeniyle bütün seferler iptal oldu. Trafik çıkış verdi. Arabamız da doluydu. Dolu olduğu halde yolcular otogara ulaşamadı. Seferler iptal oldu. Otogarda kimse yok. Yarına ertelendi, yarın ne olacağı belli değil. Bakalım ne olacak. Çok güzel bir kar yağışı oldu. Kaç yıldır bu kadar kar görmemiştik. Memleketin barajları dolar. İptal edilen biletlerimizi yarın saat 10'a aldılar. Bekleyip göreceğiz" dedi.

Kararın doğru olduğunu söyleyen Arif Erarslan, "Yapılacak bir şey yok. Eve döneceğiz" diye konuştu.

Seferlerin iptal edilmesiyle yarına kadar bekleyeceğini söyleyen başka bir vatandaş ise, "Ben Lüleburgaz'a çalışmaya gideceğim. Konya Ereğli'den geliyorum. Otobüs sordum, kaldık dediler. Biz de kaldık. Yarına kadar biz de bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN TEKRAR BAŞLAYACAK?

Yapılan açıklamaya göre bir sonraki duyuruya kadar seferler iptal edildi.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

Kıymetli Hemşehrilerim,

Bir sonraki duyuruya kadar;

İlimizde #Esenler, #Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin ÇIKIŞLARI DURDURULMUŞTUR?

#KarlaMücadele

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