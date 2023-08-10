Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Uzman Çavuş Kemal Özek, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın şehit olduğu belirtildi. Şehit Uğur Özdemir'in hayatı ve kişisel bilgileri merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Özdemir'in kaç yaşında ve nereli olduğu bilgileri araştırılıyor. Peki, Şehit Uğur Özdemir kimdir? Uğur Özdemir kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

PENÇE KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), Uzman Çavuş Kemal Özek (26), Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir (30) Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın şehit olduğu belirtildi.

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ŞEHİT UĞUR ÖZDEMİR KİMDİR?

Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in şehadet haberi, Gaziantep'in Gaziler Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Bayram Özdemir ile annesi Fatma Özdemir, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı. Bekar olan şehit Uğur Özdemir'in cenazesi bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek.