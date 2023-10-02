Ünlü rapçi Şehinşah'ın geçirdiği kaza sonrası sağlık durumu merak konusu oldu. Şehinşah'ın son durumu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Şehinşah kaza mı geçirdi, sağlık durumu nasıl? Şehinşah son durumu ne? İşte detaylar...

Şehinşah kaza mı geçirdi, sağlık durumu nasıl? Şehinşah son durumu ne?

Şehinşah sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü rapçi Şehinşah, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında paylaşımda bulundu. Şehinşah adıyla tanınan Ufuk Yıkılmaz'ın son durumu merak konusu oldu. Şehinşah kaza mı geçirdi merak konusu oldu. Peki, Şehinşah kaza mı geçirdi, sağlık durumu nasıl? Şehinşah son durumu ne? Detaylar haberimizde...

ŞEHİNŞAH KAZA MI GEÇİRDİ?

ŞEHİNŞAH SAĞLIK DURUMU NASIL?

Dün İstanbul'dan Ankara'ya giden rap sanatçısı Şehinşah, Sakarya'da kaza yaptı. Şehinşah adıyla tanınan rapçi Ufuk Yıkılmaz, geçirdikleri kazayı sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Sakarya yolunda kaza geçirdik ama şükür kimsede bir sıkıntı yok. Ankara konserine yetişeceğiz inşallah. Ayrıca Canbay&Wolker kardeşlere de şifa diliyorum, biran evvel aramıza dönmeleri dileği ile" ifadelerine yer verdi. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında rapçi Şehinşah'ın Ankara'daki konserinde sahne aldı.