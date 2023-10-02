Şehidin ikiz kardeşinden terör örgütlerine unutulmayacak mesaj: "Bu topraklar bu kansızlara hiçbir zaman yar olmayacak"

MİT'in Dağlıca saldırısının planlayıcısı teröristi öldürmesi şehit ailelerinin yüreğine su serpti

AFYONKARAHİSAR - 2007 yılında 12 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısının planlayıcısı teröristin MİT tarafından etkisiz hale getirildiğini öğrenen Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal'ın ikiz kardeşi Celalettin Gürdal, terör örgütlerine unutulmayacak bir mesaj vererek, "Devletimiz şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadı. Bu topraklar bu kansızlara hiçbir zaman yar olmayacak, bu topraklara onların cansız bedenleri bile girmeyecek, yok olup gidecekler" dedi.

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye Genel Asayiş Sorumlusu Müzdelif Taşkın'ı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi. Terörist Taşkın'ın 2007'deki Hakkari Dağlıca saldırısının planlayıcısı olduğu da biliniyor. Yapılan saldırıda şehit olan 12 askerden biri olan ve Afyonkarahisar'ın Dinar ilçe nüfusuna kayıtlı Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal'ın Isparta'da yaşayan ikiz kardeşi Celalettin Gürdal haberi alır almaz içlerinde acının bir nebzede olsa hafiflediğini ifade etti. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Gürdal, "Devlet hiç bir zaman uyumaz, uyudu gibi görünür ama devlet yeri geldiğinde tepesine çöker ve devletimiz yine yaptı yapacağını. Devletimiz Dağlıca saldırısının planlayıcısını bizzat Suriye'de gideceği yere gönderdi. Devletimizin eline sağlık. Devlet hiç bir zaman yıkılmaz ve her şeyin peşindedir. Saldırının 16'ncı yılına girerken içimizi serinlettiler, sağolsunlar. Dağlıca hiçbir zaman unutulmaz. Devletimiz şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadı. Bu topraklar bu kansızlara hiçbir zaman yar olmayacak. Bu topraklara onların cansız bedenleri bile girmeyecek, yok olup gidecekler" dedi.

"Olay yüreğimize su serpti"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malul Gazi İsmail Kumartaşlı ise teröristin öldürülmesinin şehit ailelerinin yüreğine su serptiğini kaydetti. Başkan Kumartaşlı yaptığı açıklamada, "21 Eylül 2007 tarihinde Hakkari Dağlıca bölgesinde çatışma sonucu Afyonkarahisar Dinar nüfusuna kayıtlı 2 askerimiz şehit olmuştu. O gün yüreğimize iki kere ateş düşmüştü. Olayın aynı ilçe nüfusuna kayıtlı şehitlerden oluşması ayrıca üzüntümüzü daha fazla arttırmıştı. Şehidimiz piyade uzman çavuş Selçuk Gürdal o zaman evli ve bir çocuk babasıydı. Diğer şehidimiz Yavuz Öztürk ise bekardı. Şehitlerimizin kanının yerde kalmamış olması olayın failinin devletimizin güvenlik güçleri tarafından öldürülmüş olmasını duyduğumuz an bizlerde camia olarak sevindik içimize bir nebze soğuk su serpilmiş oldu" diye konuştu.