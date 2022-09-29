Seher vakti edilen dualar makbuldur ve Allah-u Teala'nın duaları en çok kabul ettiği vakit bu vakittir. Vatandaşlarımız bu vaktin ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, Seher vakti ne zaman? Seher vakti nedir?

Seher vakti ne zamandır ve ne zaman biter? gibi sorular her Müslümanın merak ettiği konular içerisinde yer alıyor. Peki, Seher vakti ne zaman? Seher vakti nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEHER VAKTİ NE ZAMAN?

Seher vakti, imsak vaktinden önceki zaman dilimidir. Fecr-i Kazip imsak vakti yaklaştığında gökyüzünde oluşan kızıllık, fecr-i sadık ise bu kızıllıktan sonra oluşan beyazlıktır. Bu vakitten sonra sabah namazı vakti girmektedir.

SEHER VAKTİ NEDİR, NE ZAMANDIR?

Bu vakit gecenin altıda birine tekabül etmektedir. Bu altıda bir kısmının en son dilimi seher vaktidir. Akşam namazı sonrasında gece başlar ve imsak vaktine kadar sürer. Bu süre 12 saat olursa seher vakti 2 saat olur. İmsak saatinden 2 saat öncesi seher vaktidir. Seher vaktinde kılınan teheccüd namazı en faziletli namazlardan biridir. Peygamberimiz aleyhisselam gece namazını düzenli kılardı.

Seher vakti edilen dualar makbuldur ve Allah-u Teala'nın duaları en çok kabul ettiği vakit bu vakittir. Kuran-ı Kerim'de insanları uyarmayan ancak seher vaktinde gece namazı kılan bir kavmin helakından söz edilmektedir. Allah-u Teala burada gece namazına verdiği önemi hatırlatmak için bu helak olan kavmin gece namazı kıldığını ancak insanları uyarmadıkları için helak olanlarla birlikte helak olduğunu buyurmuştur.

Sahabeler arasında sürekli gece namazı kılan ve sürekli oruç tutan bir sahabe bulunuyordu. Bu sahabenin adı Abdullah bin Amr'dır. Selman-ı Farisi bir gün onu ziyaret etti ve onun sürekli namaz kıldığını ve ard arda oruç tuttuğunu fark etti. Bunun üzerine Selman-ı Farisi orucunu bozdurmaya çalıştı ve sürekli namaz kılmasını engelledi. Bunun üzerine Abdullah bin Amr durumu Rasulullah'a şikayet etti.

Rasulullah aleyhisselam 'Selman doğru söylüyor' diyerek şikayetini red etti. Hadisin devamında 'ben bazen oruç tutarım, bazen yerim ve hanımlarımla da beraber olurum' diyerek ruhbanlığı yasakladı. Sürekli gece namazı kılmak sadece Peygamberlere hastır. Bazı gecelerin de hanımlara ayrılması Peygamberimizin sünneti gereğidir. Rabbimiz Hud 112. ayette 'ibadette ölçülü' olmayı emretmektedir.

Seher Vakti Yapılacak Dualar Nelerdir?

Seher vakti sürekli ibadet etmek için haftanın belli günlerini seçmek daha doğrudur. Seher vakti bol bol kuran okumak gerekir. Sabah zikirlerinin yanı sıra Yasin-i Şerif okumak daha eftaldir. Okuduğumuz Kuran'ın mealini de okumak gerekir. Seher vaktinde okunan Kuran'ın zihinde kaldığı ve daha iyi anlaşıldığı tecrübeyle sabittir. Şeytanın şerrinden ve şeytanın dostlarının şerrinden korunmak için seher vakti ve imsak vakti zikir halinde olmak gerekir. Seher vakti ibadet günün bereketli geçmesinde önemli rol oynar.,