ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur kimdir?

Yasin Timur, 1979 Ağrı merkez doğumlu olup eğitim hayatını da Ağrı merkezde tamamlamıştır. 1990'lı yıllarda Beşiktaş'ta aile işletmesi olan lokantanın işletmeciliğini başarılı bir şekilde yürüten Timur, aynı zamanda spor eğitimi almaya başladı.

2000 yılında (wushu kung-fu) antrenörlük belgesi almaya hak kazanan Timur, İstanbul Sultanbeyli'de özel bir spor kulübü kurup eğitimci olarak antranör ve milli hakemlikgörevlerinde bulundu.

Gençleri sporu sevdiren ve birçok başarılı sporcunun yetişmesine öncülük eden Timur, 2007 yılından sonra Türk savaş sanatı sayokan eğitimciliği yapmaya başladı.

Spor alanında önemli başarılara imza atan Timur, 2022 yılında Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Genel Başkanı Gazi Caner Dalkalı'nın görevlendirme yazısıyla ŞEGAFED İstanbul Sultanbeyli İlçe Başkanlığı görevine getirildi. Bu güzide kurumda çok güzel çalışmalara imza atan Timur, şehit yakınları, gaziler ve korunmaya muhtaç çocuklara verdiği destekle herkesin takdirini kazandı.

Yaptıkları faaliyetler; korunmaya muhtaç çocuklara tıbbi malzeme desteği, yetim çocuklara eğitim malzemeleri desteği, şehitlerimizi anma programı, Cumhurbaşkanlığı'nın destekleriyle; Çanakkale Valiliği, kuvvet komutanları, Gökkçeada Kaymakamı, ŞEGAFED Genel Merkezi ve Sultanbeyli İlçe Başkanlığı olarak 19 Eylül Gazileri Anma Günü'nde Çanakkale'de etkinlik düzenlendi.

Yasin Timur evli ve iki çocuk babasıdır.