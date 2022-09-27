Şeftali Kebabı tarifi! Masterchef Şeftali Kebabı nedir, nasıl yapılır? Şeftali Kebabı gerekli malzemeler nelerdir? Şeftali Kebabı hangi yöreye ait?

Masterchef 27 Eylül yarışmasında şefler tarafından Şeftali Kebabı yapılması istendi. Peki Masterchef Şeftali Kebabı nasıl yapılır? Şeftali Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? Şeftali Kebabı yemek tarifi! Şeftali Kebabı nasıl yapılır? Şeftali Kebabı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu ŞeftaliKebabı tarifi oldu. Peki en güzel Şeftali Kebabı yemek tarifi nasıldır? ŞeftaliKebabı yemeği nasıl yapılır? ŞeftaliKebabı için gerekli malzemeler nelerdir? ŞeftaliKebabı nasıl yapılır? ŞeftaliKebabı için gerekenler neler?

ŞEFTALİ KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Dana gömlek yağı

Kuzu da olur

250 gr Yağsız kıyma

1 baş kuru soğan

2 adet yeşil biber

Kıymanın aldığı kadar galeta unu

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı su

ŞEFTALİ KEBABI NASIL YAPILIR? ŞEFTALİKEBABI TARİFİ

İlk iş soğanımızı rendeleyip galeta unuyla yumuşatarak ovuyoruz sonra kıymamızı, biberimizi, baharatlar ve tuzu da ekleyip iyice yoğuruyoruz ve bir saat dinlendiriyoruz.

Yıkanıp süzülen gömlek yağımızı köfteye göre kesip sarıyoruz, ben ceviz büyüklüğünde köfteler yaptım, gömlek yağını da el büyüklüğünde kesip sardım resimler yardımcı olacaktır.

Sardığımız köfteleri fırın tepsisine dizip 200 derecede 25 dakika pişiriyoruz benim fırın bu sürede pişirdi fırından fırına değişiklik oluyor pişirmeyi sizler kendi fırınınıza göre yapabilirsiniz, çok güzel ve kolay bir o kadar da lezzetli bir tarif.

Deneyeceklere şimdiden afiyet bal şeker olsun.