Sefo - Veda Saati sözleri! Veda Saati şarkı sözleri nelerdir?

Sefo'nun yeni şarkısı Veda Saati 1 hafta içinde 1.4 milyon izlenme ve 36 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Veda Saati sözleri nelerdir? Sefo'nun yeni şarkısının sözleri nedir? Veda Saati şarkı sözleri sizlerle...