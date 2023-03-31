Sefo - Veda Saati sözleri! Veda Saati şarkı sözleri nelerdir?
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Sefo'nun yeni şarkısı Veda Saati 1 hafta içinde 1.4 milyon izlenme ve 36 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Veda Saati sözleri nelerdir? Sefo'nun yeni şarkısının sözleri nedir? Veda Saati şarkı sözleri sizlerle...
Sefo - Veda Saati şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sefo'ya aittir.
SEFO - VEDA SAATİ ŞARKI SÖZLERİ
kaçarım kovalar senelerdir
işte veda saati
hazır mıyım? daha değil
***
gücüme gidiyor gecelerdir
geldi veda saati
hazır mıyım? daha değil
***
etmem veda
kal yanımda
hadi bi' kere daha
***
ona canım feda
yapmam hesap
buna ölçemem paha
***
ellerini şu başıma bi kere daha koy
sensiz geçen günlerime güneş gibi doğ
***
bana dünyaları verseler de artık hiç bi önemi yok
seni istiyorum yanımda bunun belli bi' sebebi yok
ben yolumu buldum ve bilirsin bildiğimden dönemiyorum
zaman akıyo artık ben istemesem de büyüyorum
***
kaçarım kovalar senelerdir
işte veda saati
hazır mıyım? daha değil
***
gücüme gidiyor gecelerdir
geldi veda saati
hazır mıyım? daha değil