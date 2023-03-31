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Sefo - Veda Saati sözleri! Veda Saati şarkı sözleri nelerdir?

Sefo - Veda Saati sözleri! Veda Saati şarkı sözleri nelerdir?

Gündem Haberleri

Sefo'nun yeni şarkısı Veda Saati 1 hafta içinde 1.4 milyon izlenme ve 36 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Veda Saati sözleri nelerdir? Sefo'nun yeni şarkısının sözleri nedir? Veda Saati şarkı sözleri sizlerle...

Sefo - Veda Saati şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sefo'ya aittir.

SEFO - VEDA SAATİ ŞARKI SÖZLERİ

kaçarım kovalar senelerdir

işte veda saati

hazır mıyım? daha değil

***

gücüme gidiyor gecelerdir

geldi veda saati

hazır mıyım? daha değil

***

etmem veda

kal yanımda

hadi bi' kere daha

***

ona canım feda

yapmam hesap

buna ölçemem paha

***

ellerini şu başıma bi kere daha koy

sensiz geçen günlerime güneş gibi doğ

***

bana dünyaları verseler de artık hiç bi önemi yok

seni istiyorum yanımda bunun belli bi' sebebi yok

ben yolumu buldum ve bilirsin bildiğimden dönemiyorum

zaman akıyo artık ben istemesem de büyüyorum

***

kaçarım kovalar senelerdir

işte veda saati

hazır mıyım? daha değil

***

gücüme gidiyor gecelerdir

geldi veda saati

hazır mıyım? daha değil

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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