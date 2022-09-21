Ay Tenli Kadın şarkısıyla adından söz ettiren Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından şarkıcı Sefo'yu eleştirdi. Beydemir'in yorumuna Sefo'dan cevap gecikmedi. İkilinin atışmasını gören kullanıcılar tartışmanın nedenini araştırmaya başladı. Peki, Sefo Ufuk Beydemir tartışması ne? Sefo Ufuk Beydemir neden tartıştı? Detaylar haberimizde...

SEFO UFUK BEYDEMİR TARTIŞMASI NE?

Şimdilerde oyuncu İpek Yazıcı ile düğün hazırlığı yapan Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından Sefo ve Fevzi Kaan'ın konser görüntülerini yayınlayarak "Seviye bu. Prim yapan bu" dedi. Beydemir'in Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap veren Sefo ise "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı 'ben bir kek miyim' diye bir' şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et" ifadelerini kullandı.

SEFO UFUK BEYDEMİR NEDEN TARTIŞTI?

12 yaşındaki fenomen Fevzi Kaan Türker'i konserine konuk ederek İsabella şarkısını söyleyen Sefo ile meslektaşı Ufuk Beydemir, sosyal medya üzerinden birbirine girdi. Şarkıcı Sefo ve Capo'nun seslendirdiği 'İsabelle' şarkısı sosyal medyada viral oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısının klip çektiği şarkıya bir yorum da genç fenomen Fevzi Kaan Türker'den geldi. Türker'in performansına sessiz kalamayan Sefo ise genç fenomeni konserinde sahneye çıkardı. Ancak Sefo'nun bu hamlesine şarkıcı Ufuk Beydemir'den tepki geldi.