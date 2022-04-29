Sefo Tutsak şarkı sözleri! Sefo Tutsak sözleri nedir?

Sefo - Tutsak sözleri! Sefo Tutsak şarkı sözleri! Sefo şarkı sözleri araştırılıyor... Rap dünyasında bugünbirbirinden farklı paylaşımlar yapılıdı. Bunlardan bir ide "Sefo Tutsak" oldu. Son zamanlardan yaptığı düetler ve iş birlikleriyle adından daha da bahsettiren Sefo'nun yeni şarkısı "Tutsak"ın sözlerini sizler için derledik.

SEFO TUTSAK ŞARKI SÖZLERİ

[Giriş]

Ya, Sefo-o-o

[Nakarat]

Gümüş gerdanınla, tutsaktı ben ellerinde

Mükemmel bi' film tadında hatta gözlerin önünde

Bana göre biri var, kabul delice

Ona haber veriyo', o gün gelicek (Ey)

[Verse 1]

Dilime dolandın, dilim dile gelip dedi "Eyvah!"

Bilemedi n'apim şu an konuşmanın ne gereği var?

Göremedim saati, akıyo' geçiyo' kafa leyla

Tamam ama daha değil, sanki yaşıyorum bedeni ya

Tamam, sen özledin yeter

Gözlerin bana bunu söyler, ya

Bu söz sana değil, genel

Olmaz olsun dersin de döner ya

Daha da neler ya, başımıza

Seni ben bilirim, beni sen

Gidiyorsan git, ateşini ver derdime denk yok

Merhamet hiç yansın tabii kül olsun

Çare aramadım (O-o), senden gelecek

İçime atamadım (O-o)

[Nakarat]

Gümüş gerdanınla, tutsaktı ben ellerinde

Mükemmel bi' film tadında hatta gözlerin önünde

Bana göre biri var, kabul delice

Ona haber veriyo', o gün gelicek (Ey)

[Verse 2]

Kime ne? Bu ne sorular?

Dedikodular yine yorulan o

Bana ne? Basit konular

Haset dolular, bana zoru var

Her işin bi' yolu var, dönerim deliye

Ki o da biliyor, nedir adı konulan?

Göremem önümü ve bunu seviyor

Benim sıkıntım inan, sorma bana niye

Konulur tanılar, tanrıdan hediye

Kabul ediyorum, yıllarım saniye gibi geçiyo'

Durumumu korumam iyi

Sizin açınızdan hiç sıkıntı değil

Ne varsa kaçılan, başına gelir

Olursun acına küçümsenen biri

Ya kısaca deli

[Nakarat]

Gümüş gerdanınla, tutsaktı ben ellerinde

Mükemmel bi' film tadında hatta gözlerin önünde

Bana göre biri var, kabul delice

Ona haber veriyo', o gün gelicek (Ey)

Söz/Müzik : Sefo

Aranje: Aerro

Mix: Aerro & Sefo

Mastering: GKG Mastering

Lyric Video: 1998Arthur & Khadior

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