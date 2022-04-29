Sefo Tutsak şarkı sözleri! Sefo Tutsak sözleri nedir?
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Yaptığı düetler, epler ve singlelarla adından bahsettiren Sefo, yeni şarkısını paylaştı. Son olarak Reynmen ile Bonita şarkısını paylaşmıştı. Ardından Bilmem Mi? ile büyük çıkış yakaladı. Dijital müzik platformlarında yayınlanan parça kısa sürede büyük beğeni topladı. Peki bugün yayınlanan Sefo Tutsak şarkı sözleri nelerdir? İşte, Sefo Tutsak sözleri!
Sefo - Tutsak sözleri! Sefo Tutsak şarkı sözleri! Sefo şarkı sözleri araştırılıyor... Rap dünyasında bugünbirbirinden farklı paylaşımlar yapılıdı. Bunlardan bir ide "Sefo Tutsak" oldu. Son zamanlardan yaptığı düetler ve iş birlikleriyle adından daha da bahsettiren Sefo'nun yeni şarkısı "Tutsak"ın sözlerini sizler için derledik.
SEFO TUTSAK ŞARKI SÖZLERİ
[Giriş]
Ya, Sefo-o-o
[Nakarat]
Gümüş gerdanınla, tutsaktı ben ellerinde
Mükemmel bi' film tadında hatta gözlerin önünde
Bana göre biri var, kabul delice
Ona haber veriyo', o gün gelicek (Ey)
[Verse 1]
Dilime dolandın, dilim dile gelip dedi "Eyvah!"
Bilemedi n'apim şu an konuşmanın ne gereği var?
Göremedim saati, akıyo' geçiyo' kafa leyla
Tamam ama daha değil, sanki yaşıyorum bedeni ya
Tamam, sen özledin yeter
Gözlerin bana bunu söyler, ya
Bu söz sana değil, genel
Olmaz olsun dersin de döner ya
Daha da neler ya, başımıza
Seni ben bilirim, beni sen
Gidiyorsan git, ateşini ver derdime denk yok
Merhamet hiç yansın tabii kül olsun
Çare aramadım (O-o), senden gelecek
İçime atamadım (O-o)
[Nakarat]
Gümüş gerdanınla, tutsaktı ben ellerinde
Mükemmel bi' film tadında hatta gözlerin önünde
Bana göre biri var, kabul delice
Ona haber veriyo', o gün gelicek (Ey)
[Verse 2]
Kime ne? Bu ne sorular?
Dedikodular yine yorulan o
Bana ne? Basit konular
Haset dolular, bana zoru var
Her işin bi' yolu var, dönerim deliye
Ki o da biliyor, nedir adı konulan?
Göremem önümü ve bunu seviyor
Benim sıkıntım inan, sorma bana niye
Konulur tanılar, tanrıdan hediye
Kabul ediyorum, yıllarım saniye gibi geçiyo'
Durumumu korumam iyi
Sizin açınızdan hiç sıkıntı değil
Ne varsa kaçılan, başına gelir
Olursun acına küçümsenen biri
Ya kısaca deli
[Nakarat]
Gümüş gerdanınla, tutsaktı ben ellerinde
Mükemmel bi' film tadında hatta gözlerin önünde
Bana göre biri var, kabul delice
Ona haber veriyo', o gün gelicek (Ey)
- Söz/Müzik : Sefo
- Aranje: Aerro
- Mix: Aerro & Sefo
- Mastering: GKG Mastering
- Lyric Video: 1998Arthur & Khadior