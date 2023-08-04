Sefo- Simge "Görmem Böylesini" şarkı sözleri nedir? Sefo- Simge "Görmem Böylesini" sözleri!
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Sefo ya da gerçek ismiyle Seyfullah Sağır ile Simge'nin yeni çıkan düeti büyük ilgi gördü. Perşembe gecesi müzik platformlarında yayına giren "Görmem Böylesini" şarkısının sözleri ise araştırıldı. Peki, Sefo- Simge "Görmem Böylesini" şarkı sözleri nedir? Sefo- Simge "Görmem Böylesini" sözleri!
Simge Sağın ya da sahne adıyla Simge (d. 8 Ağustos 1981), Türk şarkıcı olan isim son günlerde büyük ilgi topluyorken Sefo ile birlikte söylediği "Görmem Böylesini" şarkısı gündeme bomba gibi düştü. Arama motorlarında ise Sefo- Simge "Görmem Böylesini" şarkı sözleri nedir? Sefo- Simge "Görmem Böylesini" sözleri araması yapılıyor.
SEFO - SİMGE "GÖRMEM BÖYLESİNİ" ŞARKI SÖZLERİ!
Simge Sefo o oo o
Yarama tuz bastım, doğdum küllerden yine
Kafama çok taktım vurdum dile
Acımı sardım, sağlığımı dağıtıp
Ama bil ki böyle rahatım
Rahatım ölesiye
Sonuçta görmem böylesini
Adı konsun öylesine
Sonuçta görmem böylesi
Belli değil bilmediğim, acaba söyle neredeyim?
Ona yazar sözlerim, aramazsam özlediğim
Bi' gece yarısı bana yine geri gel
Heyecanlanır basar saçımı başımı ter
Bana gelir yine şüpheler
Gözleri deniz ama istersen de "derya"
Hiç bi' yere yağmur yapmaz ama ona sel ya
Bu nasıl nefis? Bildiğin mucize eser ya
(Bi- bile-)
Bilemezsin içimde oluşur koca dert (ya)
Kurtulup at (ya)
Kafayı dağıt (ya)
Kim de kabahat (ya)
Koy bana papatya
Rahatım ölesiye
Sonuçta görmem böylesini
Adı konsun öylesine
Sonuçta görmem böylesi
Tamam, geçer sandım
Yolumdaki, solumdaki o
Esaretine aldı
Zorun ne ki? kabul peki
Tamam geçer sandım
Yolumdaki, solumdaki o
Esaretine aldı
Zorun ne ki? kabul peki
Rahatım ölesiye
Sonuçta görmem böylesini
Adı konsun öylesine
Sonuçta görmem böylesi
O o o o
Simge Sefo o oo o