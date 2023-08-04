Sefo ya da gerçek ismiyle Seyfullah Sağır ile Simge'nin yeni çıkan düeti büyük ilgi gördü. Perşembe gecesi müzik platformlarında yayına giren "Görmem Böylesini" şarkısının sözleri ise araştırıldı. Peki, Sefo- Simge "Görmem Böylesini" şarkı sözleri nedir? Sefo- Simge "Görmem Böylesini" sözleri!

Simge Sağın ya da sahne adıyla Simge (d. 8 Ağustos 1981), Türk şarkıcı olan isim son günlerde büyük ilgi topluyorken Sefo ile birlikte söylediği "Görmem Böylesini" şarkısı gündeme bomba gibi düştü. Arama motorlarında ise Sefo- Simge "Görmem Böylesini" şarkı sözleri nedir? Sefo- Simge "Görmem Böylesini" sözleri araması yapılıyor.

SEFO - SİMGE "GÖRMEM BÖYLESİNİ" ŞARKI SÖZLERİ!

Simge Sefo o oo o

Yarama tuz bastım, doğdum küllerden yine

Kafama çok taktım vurdum dile

Acımı sardım, sağlığımı dağıtıp

Ama bil ki böyle rahatım

Rahatım ölesiye

Sonuçta görmem böylesini

Adı konsun öylesine

Sonuçta görmem böylesi

Belli değil bilmediğim, acaba söyle neredeyim?

Ona yazar sözlerim, aramazsam özlediğim

Bi' gece yarısı bana yine geri gel

Heyecanlanır basar saçımı başımı ter

Bana gelir yine şüpheler

Gözleri deniz ama istersen de "derya"

Hiç bi' yere yağmur yapmaz ama ona sel ya

Bu nasıl nefis? Bildiğin mucize eser ya

(Bi- bile-)

Bilemezsin içimde oluşur koca dert (ya)

Kurtulup at (ya)

Kafayı dağıt (ya)

Kim de kabahat (ya)

Koy bana papatya

Rahatım ölesiye

Sonuçta görmem böylesini

Adı konsun öylesine

Sonuçta görmem böylesi

Tamam, geçer sandım

Yolumdaki, solumdaki o

Esaretine aldı

Zorun ne ki? kabul peki

Tamam geçer sandım

Yolumdaki, solumdaki o

Esaretine aldı

Zorun ne ki? kabul peki

Rahatım ölesiye

Sonuçta görmem böylesini

Adı konsun öylesine

Sonuçta görmem böylesi

O o o o

Simge Sefo o oo o