Geçen yıla 'Bilmem mi' şarkısıyla damga vuran Sefo geçtiğimiz gün oyuncu Rabia Soytürk ile görüntülendi. İkilinin birlikte görüntülenmesinin ardından aşk iddiaları gündeme geldi. Kullanıcılar, ünlü şarkıcı Sefo'nun sevgilisinin kim olduğunu araştırıyor. Sefo ve Rabia Soytürk birlikte mi sorusu merak konusu oldu. Peki, Sefo Rabia Soytürk sevgili mi? Sefo sevgilisi kim? İşte detaylar...

Duy Beni'nin başrol oyuncusu Rabia Soytürk, Bilmem mi ve Isabella şarkılarıyla gündem olan Sefo geçtiğimiz birlikte görüntülendi. İkilinin birlikte görüntülenmesinin ardından aşk iddiaları gündeme geldi. Kullanıcılar, ünlü şarkıcı Sefo'nun sevgilisinin kim olduğunu araştırıyor. Sefo ve Rabia Soytürk birlikte mi sorusu merak konusu oldu. Peki, Sefo Rabia Soytürk sevgili mi? Sefo sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

SEFO RABİA SOYTÜRK SEVGİLİ Mİ?

Rapçi Sefo ve Rabia Soytürk geçtiğimiz akşam Yeniköy'de bir mekanda pizza yerken görüntülendi. İkilinin birlikte görüntülenmelerinin ardından aşk iddiaları gündeme geldi. Rabia Soytürk katıldığı bir törende gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sefo ile arkadaş olduklarını söyleyen Rabia Soytürk "Hayatımdaki kişi Sefo değil" ifadesini kullandı. Muhabirlerin "Hayatınızda kimse yok mu?" demesi üzerine ünlü oyuncu "Hayatımda kimse yok demedim" yanıtını verdi. Ünlü oyuncunun bu yanıtı sonrasında sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu.

SEFO SEVGİLİSİ KİM?

Sefo geçtiğimiz akşam oyuncu Rabia Soytürk ile görüntülendi. İkilinin birlikte görüntülenmesinin ardından aşk iddiaları gündeme geldi. Rabia Soytürk ise yaptığı açıklama ile aşk iddialarını yalanladı.