Şarkıcı Sefo, müzik yasağının başlamasına yarım saat kala valilik talimatıyla sahneden indirildi. Gelişme sonrası Sefo ne dedi? Sefo konserde neden indirildi, merak edildi. İşte, detaylar…

SEFO KONSERDE NEDEN İNDİRİLDİ?

Ünlü rapçi ve şarkıcı dün akşam Sefo Bodrum'da sevenleriyle buluştu. Gece boyunca şarkılarıyla kalabalığı coşturan Sefo'dan, saat 00:30'da sahneden inmesi istendi. Yasağın bitmesine yarım saat varken sahneden indirilen ünlü şarkıcı Instagram hesabından duruma tepki gösterdi.

SEFO NE DEDİ?

Bodrum'da verdiği konser sırasında sahneden indirilen Sefo, yayınladığı video ile şunları söyledi; "Arkadaşlar saat 00.30. Bodrum'dayız ve ben sahneden indirildim. Valiliğin talimatıyla biz sahneden indirildik. Ben böyle bir şey bilmiyorum. Ben bu ülkede gerçekten çok sıkıldım. Böyle bir şey olamaz. Saat 00.30'ya. 00.30. 01.00'e kadar değil miydi bu? Bu saçmalık ya. Anlam yok. O kadar insan geldi bizi bekledi."

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