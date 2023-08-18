Ünlü sanatçı Sefo Kayseri'nin 2023 yılı için planlanan konserinin başlama saati ve tarihi merak konusu oldu. Konserin ne zaman başlayacağı hakkında detaylar haberimizde yer alacaktır. Peki, Sefo Kayseri konseri saat kaçta? 2023 Sefo Kayseri konseri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Sefo Kayseri ne zaman başlayacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilmem mi?, Affettim, Veda Saati ve Tutsak gibi şarkılarıyla geniş hayran kitlesine ulaşan Sefo'nun konserleri heyecanla bekleniyor. Ünlü şarkıcının hayranları tarafından saat kaçta sahne alacağı araştırılmaktadır. Sefo kaçta çıkacak merak konusu oldu. Peki, Sefo Kayseri konseri saat kaçta? 2023 Sefo Kayseri konseri ne zaman başlayacak? Detaylar haberlerimizde...

SEFO KAYSERİ KONSERİ SAAT KAÇTA?

Ünlü şarkıcı Sefo, 18 Ağustos Cuma günü saat 18.00'da Kayseri'de sevenleriyle buluşacaktır.

SEFO KİMDİR?

Sefo veya gerçek adıyla Seyfullah Sağır, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Şubat 2019'da çıkardığı Poz teklisinden sonra daha çok müziğe odaklanmaya karar vermiştir. 18 Nisan 2019'da Up Down teklisini çıkardı.

28 Haziran 2019'da 362 teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra Derdi Ne şarkısını çıkardı. Şarkılarında genellikle pop ritmi kullanır. 21 Şubat 2020 tarihinde Başa Sar adında bir tekli yayımladı, şarkının beati Aerro tarafından hazırlanmışken, Yase şarkıya eşlik etmiştir. Sefo'nun Esenyurt Üniversitesi'nden mezun olduğu belirtiliyor.