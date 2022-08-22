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Sefo & Jako - Kördüğüm sözleri! 'Kördüğüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Sefo & Jako - Kördüğüm sözleri! 'Kördüğüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Sefo ve Jako 'nun birlikte söyledikleri Kördüğüm şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 30 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sefo & Jako - Kördüğüm şarkı sözleri nelerdir? Kördüğüm sözleri nelerdir?

Sefo & Jako - Kördüğüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sefo-Jako ikilisine aittir.

SEFO & JAKO - KÖRDÜĞÜM ŞARKI SÖZLERİ

Uykum bırakıp gitmiş

Yalnız kuramam bir düş

Koşsam da zaferlere

Takılırdım bir engele

Düşsem yarın aklına

Görsen kuru gözlerim

Tutsam da bir dengede

Nasıl olabiliyorsa gelişin başımı döndürdü

Özlemiş ikimizi bu şehirin içindeki koca caddeler

Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdün?

Değil elimde, alamadım çiçek pasajından sana laleler

Çözülemiyor ipinin ucu, bu nasıl bi' kördüğüm?

(Yalan)

Yalanlanamaz asla laf

Gönül olamadı sana negatif

Bugün aramız açıldı biraz

Yarına geri gelir neşemiz

Yok gece gündüz

Epey ıssız ve tersimiz düz

Yine yaşanır o kış

Lacivert havaya karışır öykümüz

Özlemiş ikimizi bu şehirin içindeki koca caddeler

Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdün?

Değil elimde, alamadım çiçek pasajından sana laleler

Çözülemiyor ipinin ucu, bu nasıl bi' kördüğüm?

İsteğim zararsız

İstediysem olmaz

Yok ama gözlerin amansız

Yok ki bi' çaresi, bulunmaz

Tabi onun aklı bende kalmaz

Gece gece vakti değil aranmaz ki

Mesafeler kısalmaz

Kalbim nadiren kırılmaz

Bana geliyor

Seni sevesim Yine deniyordum

Değil hevesim

Sonunu biliyorum

Daha beni yorma

Özlemiş ikimizi bu şehirin içindeki koca caddeler

Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdün?

Değil elimde, alamadım çiçek pasajından sana laleler

Çözülemiyor ipinin ucu, bu nasıl bi' kördüğüm?

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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