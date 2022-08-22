Sefo & Jako - Kördüğüm sözleri! 'Kördüğüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Gündem Haberleri
Sefo ve Jako 'nun birlikte söyledikleri Kördüğüm şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 30 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sefo & Jako - Kördüğüm şarkı sözleri nelerdir? Kördüğüm sözleri nelerdir?
Sefo & Jako - Kördüğüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sefo-Jako ikilisine aittir.
SEFO & JAKO - KÖRDÜĞÜM ŞARKI SÖZLERİ
Uykum bırakıp gitmiş
Yalnız kuramam bir düş
Koşsam da zaferlere
Takılırdım bir engele
Düşsem yarın aklına
Görsen kuru gözlerim
Tutsam da bir dengede
Nasıl olabiliyorsa gelişin başımı döndürdü
Özlemiş ikimizi bu şehirin içindeki koca caddeler
Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdün?
Değil elimde, alamadım çiçek pasajından sana laleler
Çözülemiyor ipinin ucu, bu nasıl bi' kördüğüm?
(Yalan)
Yalanlanamaz asla laf
Gönül olamadı sana negatif
Bugün aramız açıldı biraz
Yarına geri gelir neşemiz
Yok gece gündüz
Epey ıssız ve tersimiz düz
Yine yaşanır o kış
Lacivert havaya karışır öykümüz
Özlemiş ikimizi bu şehirin içindeki koca caddeler
Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdün?
Değil elimde, alamadım çiçek pasajından sana laleler
Çözülemiyor ipinin ucu, bu nasıl bi' kördüğüm?
İsteğim zararsız
İstediysem olmaz
Yok ama gözlerin amansız
Yok ki bi' çaresi, bulunmaz
Tabi onun aklı bende kalmaz
Gece gece vakti değil aranmaz ki
Mesafeler kısalmaz
Kalbim nadiren kırılmaz
Bana geliyor
Seni sevesim Yine deniyordum
Değil hevesim
Sonunu biliyorum
Daha beni yorma
Özlemiş ikimizi bu şehirin içindeki koca caddeler
Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdün?
Değil elimde, alamadım çiçek pasajından sana laleler
Çözülemiyor ipinin ucu, bu nasıl bi' kördüğüm?