Sefo & Jako - Kördüğüm sözleri! 'Kördüğüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Sefo ve Jako 'nun birlikte söyledikleri Kördüğüm şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 30 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sefo & Jako - Kördüğüm şarkı sözleri nelerdir? Kördüğüm sözleri nelerdir?