Sefo - İmparator sözleri! 'İmparator' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Sefo'nun yeni şarkısı İmparator, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sefo - İmparator sözleri! 'İmparator' şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Sefo - İmparator şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sefo'ya aittir.
SEFO - İMPARATOR ŞARKI SÖZLERİ
Baby bi rahat ol
Al para bol
Lan sana noldu deme
Olan oldu ki
Arabam yeni Anadol
İmparator el reggae-reggae
(Ton ton ton ton ton)
(Sefo o o o)
Olmaz olmaz
(Reggae reggae reggae reggae reggae reggaeton)
Olmaz olmaz
(Ton ton ton ton ton)
Olmaz olmaz
(Reggae reggae reggae reggae reggae reggae)
***
Mutlu değilim
(Reggae reggae)
Ama yine katıyorum günü güne
(Ton-Ton)
Gelemiyo'm insanların tribine
(Yea Yea)
***
Soruyorum, hepsi "melek"
İnanmadım bu güne dek
Yanaşır hep belli niyet yea
***
Kafa uzak konudan (ya)
Sanırım tatilde
Hedef uzay yolunda
Otur paşam izle
***
Ayarını kaçırdım reggaeton'un
Dembow'un etkisi robot olur
Robotum doldurdum autotune'u
Yerine oturturan poponu
***
Ne diyolar?
Bilemem, bilemem ben hıhı
Geç yerine! Babanız geliyo hu hu
***
(Hu hu Hu hu Hu hu)
(Sefo o o o)
Olmaz olmaz
(Hıı hı Hıı hı Hıı hı)
Olmaz olmaz
(Hu hu Hu hu Hu hu)
Olmaz olmaz
(Hıı hı Hıı hı Hıı hı)
***
Baby bi rahat ol
Al para bol
Lan sana noldu deme
Olan oldu ki
Arabam yeni Anadol
İmparator el reggaeton
***
Kafa-Kafana vuruyo bam bam bam
Olmadım hiç bırakanlardan
Dans ettirir herkesi
Bandana stilim, pijamam hep fun fun fun yea
***
(Ka-Ka)
Kafana vuruyo bam bam bam
Olmadım hiç bırakanlardan
Dans ettirir herkesi
Bandana stilim, pijamam hep fun fun fun yea