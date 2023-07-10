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Sefo - İmparator sözleri! 'İmparator' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Sefo - İmparator sözleri! 'İmparator' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Sefo'nun yeni şarkısı İmparator, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sefo - İmparator sözleri! 'İmparator' şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Sefo - İmparator şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sefo'ya aittir.

SEFO - İMPARATOR ŞARKI SÖZLERİ

Baby bi rahat ol

Al para bol

Lan sana noldu deme

Olan oldu ki

Arabam yeni Anadol

İmparator el reggae-reggae

(Ton ton ton ton ton)

(Sefo o o o)

Olmaz olmaz

(Reggae reggae reggae reggae reggae reggaeton)

Olmaz olmaz

(Ton ton ton ton ton)

Olmaz olmaz

(Reggae reggae reggae reggae reggae reggae)

***

Mutlu değilim

(Reggae reggae)

Ama yine katıyorum günü güne

(Ton-Ton)

Gelemiyo'm insanların tribine

(Yea Yea)

***

Soruyorum, hepsi "melek"

İnanmadım bu güne dek

Yanaşır hep belli niyet yea

***

Kafa uzak konudan (ya)

Sanırım tatilde

Hedef uzay yolunda

Otur paşam izle

***

Ayarını kaçırdım reggaeton'un

Dembow'un etkisi robot olur

Robotum doldurdum autotune'u

Yerine oturturan poponu

***

Ne diyolar?

Bilemem, bilemem ben hıhı

Geç yerine! Babanız geliyo hu hu

***

(Hu hu Hu hu Hu hu)

(Sefo o o o)

Olmaz olmaz

(Hıı hı Hıı hı Hıı hı)

Olmaz olmaz

(Hu hu Hu hu Hu hu)

Olmaz olmaz

(Hıı hı Hıı hı Hıı hı)

***

Baby bi rahat ol

Al para bol

Lan sana noldu deme

Olan oldu ki

Arabam yeni Anadol

İmparator el reggaeton

***

Kafa-Kafana vuruyo bam bam bam

Olmadım hiç bırakanlardan

Dans ettirir herkesi

Bandana stilim, pijamam hep fun fun fun yea

***

(Ka-Ka)

Kafana vuruyo bam bam bam

Olmadım hiç bırakanlardan

Dans ettirir herkesi

Bandana stilim, pijamam hep fun fun fun yea

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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