Sefo - İmparator sözleri! 'İmparator' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Sefo'nun yeni şarkısı İmparator, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sefo - İmparator sözleri! 'İmparator' şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Sefo - İmparator şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sefo'ya aittir.

SEFO - İMPARATOR ŞARKI SÖZLERİ

Baby bi rahat ol

Al para bol

Lan sana noldu deme

Olan oldu ki

Arabam yeni Anadol

İmparator el reggae-reggae

(Ton ton ton ton ton)

(Sefo o o o)

Olmaz olmaz

(Reggae reggae reggae reggae reggae reggaeton)

Olmaz olmaz

(Ton ton ton ton ton)

Olmaz olmaz

(Reggae reggae reggae reggae reggae reggae)

***

Mutlu değilim

(Reggae reggae)

Ama yine katıyorum günü güne

(Ton-Ton)

Gelemiyo'm insanların tribine

(Yea Yea)

***

Soruyorum, hepsi "melek"

İnanmadım bu güne dek

Yanaşır hep belli niyet yea

***

Kafa uzak konudan (ya)

Sanırım tatilde

Hedef uzay yolunda

Otur paşam izle

***

Ayarını kaçırdım reggaeton'un

Dembow'un etkisi robot olur

Robotum doldurdum autotune'u

Yerine oturturan poponu

***

Ne diyolar?

Bilemem, bilemem ben hıhı

Geç yerine! Babanız geliyo hu hu

***

(Hu hu Hu hu Hu hu)

(Sefo o o o)

Olmaz olmaz

(Hıı hı Hıı hı Hıı hı)

Olmaz olmaz

(Hu hu Hu hu Hu hu)

Olmaz olmaz

(Hıı hı Hıı hı Hıı hı)

***

Baby bi rahat ol

Al para bol

Lan sana noldu deme

Olan oldu ki

Arabam yeni Anadol

İmparator el reggaeton

***

Kafa-Kafana vuruyo bam bam bam

Olmadım hiç bırakanlardan

Dans ettirir herkesi

Bandana stilim, pijamam hep fun fun fun yea

***

(Ka-Ka)

Kafana vuruyo bam bam bam

Olmadım hiç bırakanlardan

Dans ettirir herkesi

Bandana stilim, pijamam hep fun fun fun yea