Uzun süredir şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen rapçi Sefo ile Melisa Döngel sevgili mi? Merak ediliyor. Yapılan paylaşımlar ile birlikte birçok kişi tarafından Sefo'nun yeni sevgilisi kim? Sorusu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Sefo ile Melisa Döngel sevgili mi? Sefo'nun yeni sevgilisi kim?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'a giderek depremzede çocuklara yardım eden rapçi Sefo, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir isimleri birlikte anılan ve aşk iddiasını kabul etmeyen Sefo ve Melisa Döngel'i paylaşımları ele verdi. Peki, Sefo ile Melisa Döngel sevgili mi? Sefo'nun yeni sevgilisi kim?

SEFO İLE MELİSA DÖNGEL SEVGİLİ Mİ?

Sapanca'da çamurlu yollarda off-road ikili Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak adeta ilişkilerini ilan etti. İkilinin yaklaşık 1 aydır aşk yaşadıkları iddia edildi. Çift, paylaşımların kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından henüz bir açıklama yapmadı.